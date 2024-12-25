ضبط 5 أطنان لانشون فاسد في حملة مكبرة بأسوان - صور

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أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية الطب البيطري بأسوان، حملة على الأسواق ومحلات الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم داخل نطاق مدينة أسوان.

وقالت الدكتورة عزة زارع عبدالله، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسوان، إن الحملة شارك فيها قسم التفتيش على اللحوم، ومفتشي مكتب صحة أسوان، ومباحث التموين.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 أطنان لانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم تحرير محضر جنح قسم شرطة أسوان أول، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.