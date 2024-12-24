محب حبشي: بورسعيد ليس بها أزمة وظائف

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على أن محافظة بورسعيد ليس بها أزمة وظائف.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أن الدليل على كلامه أن 15% فقط من العاملين في مصانع المنطقة الحرة للاستثمار من أبناء بورسعيد منهم 85% مرأة.

وأرجع محافظ بورسعيد ذلك إلى أن شباب بورسعيد يريدون العمل كتاجر، نافيا ما يتردد بأن هناك رفض من أصحاب المصانع لعمل أبناء بورسعيد بها.