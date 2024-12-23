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السكرتير العام لمحافظة الأقصر يعقد أول لقاء مفتوح في أول أيام عمله

07:40 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    السكرتير العام لمحافظة الأقصر يعقد أول لقاء مفتوح في أول أيام عمله
  • عرض 4 صورة
    السكرتير العام لمحافظة الأقصر يعقد أول لقاء مفتوح في أول أيام عمله
  • عرض 4 صورة
    السكرتير العام لمحافظة الأقصر يعقد أول لقاء مفتوح في أول أيام عمله
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الأقصر - محمد محروس:

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أحمد وزيري، لقاءً مفتوحاً بديوان عام المحافظة، في أول أيام عمله بالموقع، بحضور محمد عبد الفتاح آدم، السكرتير العام السابق للمحافظة، ومديري الإدارات والمديريات، ومسؤولي المدن والجهات المعنية.

وأوضح حسن محمد عبدالرحمن، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، أن اللقاء شهد بحث ودراسة 20 طلباً وشكوى تنوعت بين طلبات مرافق وصحة وإسكان، إلى جانب توفير فرص عمل والمساعدات الخاصة بخدمات تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي.

وأكد السكرتير العام للمحافظة أحمد وزيري، أن الاستجابة لمطالب المواطنين وشكاواهم تعتبر حقاً أساسياً لهم، وتُعد من أولويات عمل المحافظة والدولة بشكل عام، مشدداً على ضرورة البت في مشكلات المواطنين وحل أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون.

السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري لقاء مفتوح لسكرتير محافظة الأقصر
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