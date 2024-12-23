محاولة تهدئة الأب تنتهي بمأساة.. مزارع مدمن يقتل ابنه بعد مشادة كلامية فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن المؤبد على فلاح أدين بقتل ابنه في مدينة منفلوط، وذلك بسبب خلافات بين المتهم وزوجته، والدة المجني عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري الرئيس بالمحكمة، و مصطفى سيد مصري نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر بخيت شحاتة و طارق فارس.

تعود وقائع القضية رقم 30615 لسنة 2023 جنايات مركز منفلوط، إلى تلقي بلاغ من مستشفى منفلوط المركزي بوصول "محمد. ع. م"، 19 عامًا، مصابًا بعدة طعنات وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية.

وكشفت تحريات معاون وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط، أن والد المجني عليه، "عبد التواب. م. ع"، 43 عامًا، هو مرتكب الجريمة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يجلس أمام منزله ويصيح بصوت مرتفع، فخرج ابنه المجني عليه لتهدئته، وعلى إثر ذلك، قام المتهم بالاعتداء على نجله بسلاح أبيض، وحاول المجني عليه الفرار، إلا أن المتهم طارده حتى سقط أرضًا، ثم وجه له عدة طعنات متفرقة في الجسم، مما أدى إلى وفاته.

وأكدت التحريات أن المتهم مدمن على تعاطي المواد المخدرة، وأنه فر هاربًا بعد ارتكاب جريمته وتخلص من السلاح الأبيض.