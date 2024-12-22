ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع الفوم بالعاشر إلى 16

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الشرقية - ياسمين عزت:

ارتفع عدد مصابي حريق مصنع الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة العاشر من رمضان إلى 16 مصابًا، تم نقلهم إلى مستشفيات الغندور، والتأمين الصحي، والمستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان.

وأكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين الذين تراوحت إصاباتهم ما بين جروح قطعية في الأذرع، وحروق من الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى اشتباه بأزمة قلبية، وحالات اختناق، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى منازلهم بسلام.

من جانبه، تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، حالة المصابين في الحريق الذي نشب بمصنع الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

وأشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 16 حالة، تم نقل حالتين إلى مستشفى التأمين الصحي، وحالة إلى المستشفى الجامعي، وحالة أخرى إلى مستشفى الغندور التخصصي. كما تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 12 حالة في موقع الحريق.

وأضافت المتحدثة الرسمية أن عدد سيارات الإطفاء التي تم الدفع بها بلغ 18 سيارة، إضافة إلى 8 سيارات إسعاف، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وأكدت أن محافظ الشرقية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول بعد تلقي بلاغ من غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع الحريق، وجارٍ متابعة مستجدات الوضع.

وقد تلقت مديرية الأمن في محافظة الشرقية إخطارًا بنشوب حريق في مصنع الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخصًا بحالات اختناق وإصابات متنوعة.

وقد تم الدفع من قبل الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الشرقية، إضافة إلى إدارتي القاهرة، السويس، والقليوبية، بعدد 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، ولا تزال أعمال السيطرة على النيران جارية.