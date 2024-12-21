نيران نادي المعلمين لا تهدأ.. إصابة شخصين في حريق بكورنيش الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب شخصان، إثر اندلاع حريق محدود، مساء اليوم السبت، في مخزن كافيه تحت الإنشاء بنادي المعلمين بمنطقة سيدي جابر كورنيش الإسكندرية، فيما تبين أن الكافيه احترق بالكامل قبل نحو شهر ونصف وكان يجري تجهيزه للافتتاح مرة أخرى.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بكورنيش سيدى جابر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بمخزن مساحته 4 X 6 أمتار بممر الطابق الأرضي لنادي المعلمين.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب بورق "التيك أواي" بالمخزن، ما أسفر عن إصابة شخصين باختناق هما كل من محمد طارق السيد، 18 سنة، مقيم حجر النواتيه، جرى نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، وعلاء عادل إبراهيم، 25 سنة، جرى إسعافه بموقع الحادث.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني والأندية المجاورة، فيما تبين أن الكافيه والذي يحمل اسم "فلامنجو" وصاحبه "حمدى.أ.ال" كان قد شهد حريق هائل في 8 نوفمبر الماضي تسبب في التهام النيران لطوابقه الثلاث دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

يشار إلى أن حريق هائل كان قد اندلع في قاعة أفراح شهيرة داخل نادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية في 2 ديسمبر الجاري.

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