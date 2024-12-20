انهيار سقف عقار وإخلاء 6 شقق من السكان في الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

انهار سقف شقة سكنية بالطابق الأول لعقار مكون من ست طوابق في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، فيما تقوم الأجهزة المعنية بإخلاء العقار من السكان.

وتلقي اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعيد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ من الأهالي بإنهيار سقف شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنصورة .

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية وضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمنى حول العقار.

وتبين سقوط سقف الدور الأول علوي العقار الكائن بشارع مصطفى فوزي، المتفرع من شارع الجلاء ملك "محمد احمد عمران"، وتم تحرير محضر بين حي غرب والشرطة والحماية المدنية.

وأخلت الأجهزة التنفيذية العقار من جميع السكان حفاظاً على الأرواح، وعرض العقار علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حيث يقطن بالعقار 6 أسر والعقار مكون من ارضى محلات واربع طوابق علوية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.