ضحايا الفيضة الصغرى.. ننشر أسماء 26 مصابًا في 3 حوادث مروعة بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء وتفاصيل الحالة الصحية لـ 26 شخصًا أصيبوا في ثلاثة حوادث تصادم مروعة شهدتها مدينة الإسكندرية اليوم الجمعة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار في نوة الفيضة الصغرى.

الحادث الأول.. 15 مصابًا في تصادم 3 سيارات بينها شاحنة

وقع الحادث الأول بين 3 سيارات بينها شاحنة على الطريق الدولي الساحلي - محور العروبة، غربي الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا، تم نقل 8 منهم إلى مستشفى برج العرب المركزي و7 إلى مستشفى العامرية العام؛ وفيما يلي بيانات المصابين: محمد حامد محمود الخولي، 46 سنة، اشتباه كسر بالساق والفخذ اليسرى وجروح بالوجه- منى حسن محمد عمران، 40 سنة، نزيف الأنف وجرح قطعي بالساق اليمنى - سلمى محمد حامد، 4 سنوات، إصابة طفيفة - معاذ محمد حامد، سنتين، نزيف من الأنف وجروح بفروة الرأس.

كما أصيب في الحادث كل من: كريمة محمد سليمان جبر، 50 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر- سندس محمد إبراهيم عبد الرازق، 17 سنة، اشتباه كسر بالساقين- جهاد محمد إبراهيم أبو النور، 19 سنة، كدمة بالوجه وكسر بالأنف - محمد جميل الجمال، 23 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمة بفروة الرأس- زياد حسام الدين بركات، 24 سنة، جرح رضى بفروة الرأس - رجب محروس عبد ربه، 45 سنة، جرح رضى بفروة الرأس واشتبه كسر بالساقين.

وكل من: "عمر أشرف عبد المنعم أحمد، 18 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى- إبراهيم عبد الرازق إبراهيم، 26 سنة، اشتباه كسر بالقدمين واشتبه نزيف داخلي بالبطن- هدى أحمد المسلمة، 42 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن- محمد شعبان سيف النصر، 19 سنة، اشتباه كسر بالركبة اليسرى والكاحل الأيمن واشتبه كسر بالفقرات العنقية- مختار رمضان عبد الموجود، 46 سنة، جرح رضى بمؤخرة الرأس.

الحادث الثاني.. 7 مصابين في تصادم أتوبيس وتريلا

وقع الحادث الثاني عند الكيلو 28 صحراوي اتجاه الإسكندرية أمام شركة بار مينا ومنصور شيفروليه، حيث تصادم أتوبيس يحمل 33 راكبًا مع تريلا، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص هم:

أشرف حسين إبراهيم، 35 سنة، كفر الدوار، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن- يوسف شعبان ناجي، 17 سنة، أبيس، اشتباه كسر بالقدم اليمنى- مصيلحي عبد الناصر حسن، 36 سنة، أبيس، اشتباه كسر بالقدم اليمنى- السيد عصام رجب، 28 سنة، كفر الدوار، اشتباه كسر بالساق اليمنى- محمد دسوقي عبد السلام، 32 سنة، كفر الدوار، كدمات بالساقين- أحمد فرج علي عامر، 28 سنة، كفر الدوار، اشتباه كسر بالساق اليمنى- محمد رمضان السيد، 30 سنة، كفر الدوار، كدمات بالساق اليمنى.

الحادث الثالث.. 4 مصابين في تصادم بين شاحنتي نقل ثقيل

وقع الحادث بين شاحنتي نقل ثقيل "تريلا" أمام قرية قشوع بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وبياناتهم على النحو التالي:

- محمود عبد الهادي عبد المعطي، 48 سنة، الهانوفيل، اشتباه كسر بالضلوع والكتف الأيمن وكدمات بالساق اليمنى- محمد جابر السيد مصطفى، 34 سنة، المكس، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن- السنوسي محمد إبراهيم، 45 سنة، كفر الدوار، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر- محمد فوزي حسين، 39 سنة، كفر الدوار، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمة بالركبة اليمنى.

تحررت المحاضر اللازمة بالحوادث الثلاث، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كانت نوة الفيضة الصغرى ضربت أحياء الإسكندرية، مساء اليوم، بموجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.

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