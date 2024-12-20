بسبب الأمطار.. 15 مصابًا في تصادم مروع بين 3 سيارات بالإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 15 مواطنًا إثر حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، أحدهما تريلا نقل بالطريق الساحلي الدولي "محور التعمير" غربي الإسكندرية، وذلك بسبب هطول الأمطار تزامنًا مع بدء نوة الفيضة الصغرى.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق محور التعمير عند كوبري كارفور العروبة.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام وانقلاب سيارة تريلا محملة ببضائع وكراتين وميكروباص وسيارة ربع نقل، إثر انجرافهم بسبب الأمطار بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة 15 مواطنًا إصابات متنوعة بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و8 مصابين إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.