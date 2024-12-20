الثالث بسبب الأمطار.. 4 مصابين في تصادم مروع بين سيارتي نقل ثقيل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 3 أشخاص، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إثر تصادم شاحنتي نقل ثقيل "تريلا" بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وذلك في ثالث حادث تصادم بسبب أمطار الفيضة الصغرى.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية قشوع، اتجاه الإسكندرية، بطريق الإسكندرية الصحراوي ووجود مصابين.

انتقل ضباط القسم والمرور رفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة اصطدام شاحنتي نقل ثقيل "تريلا" بالطريق المشار إليه بسبب هطول الأمطار.

أسفر الحادث عن إصابة 4 مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كانت نوة الفيضة الصغرى ضربت أحياء الإسكندرية، مساء اليوم، بموجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.







