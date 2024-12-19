إجراء 100 عملية قسطرة قلب بمستشفى طهطا العام في سوهاج (صور)

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إجراء 100 عملية قسطرة قلب في قسم القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام، منذ افتتاحه أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في تصريحات صحفية الخميس، أن القسم يقدم عمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية للمرضى بهدف القضاء على قوائم الانتظار.

وأشاد "دويدار" بجهود الفريق الطبي بقسم القسطرة في مستشفى طهطا العام، وعلى رأسه الدكتور أحمد صابر عواجه، مدير المستشفى، والدكتور عمرو حلمي، مدير القسم، بالإضافة إلى فنيي الأشعة وكوادر التمريض.

كما ثمّن جهود مركز القلب والجهاز الهضمي بقيادة الدكتور محمد خليفة، مدير المركز.

جدير بالذكر أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام هو الأول من نوعه بين مستشفيات مديرية الصحة بمحافظة سوهاج.