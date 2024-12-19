مصرع 4 عمال وإصابة 2 سقطوا في بيارة محطة للصرف الصحي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى 4 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر دخولهم في بيارة محطة بمركز شبين الكوم بالمنوفية، ونقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

ورجّح مصدر مسؤول بشركة الصرف الصحي بالمنوفيةلموقع مصراوي أن أحد العمال نزل إلى بيارة الصرف الصحي بمحطة رفع قرية الماي وتأخر في الخروج، ما دفع 5 من زملاءه للنزول تباعًا للبحث عنه، لكن اصيبوا باختناق جراء انبعاث غازات داخل البيارة، وأسفر الحادث عن وفاة 4 وإصابة اثنين منهم.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين داخل بيارة للصرف الصحي في محطة رفع قرية الماي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.