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15 صورة.. الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة وصقيع

06:16 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية (17)
  • عرض 17 صورة
    هطول أمطار الفيضة الصغرى على الإسكندرية
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الإسكندرية - محمد عامر:

ضربت نوة الفيضة الصغرى أحياء الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بأمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة الفيضة الصغرى، اليوم، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 5 أيام وتؤدي إلى اضطراب في حالة البحر ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3.5 أمتار.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع تحذيرات الأرصاد الجوية بموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار، تزامنًا مع نوة الفيضة الصغرى.

ووجه اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، باستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين، فضًلا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى نشر سيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي ومعتاد تجمع مياه أمطار بها.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت استمرار انخفاض الحرارة، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على الإسكندرية ومحافظات السواحل الشمالية.

ويرجع سبب تسمية النوة شديدة الأمطار بالفيضة لأن البحر يفيض خلالها وتعلو أمواجه بشكل كبير، فيما تعتبر الفيضة الصغرى علامة على بدء فصل الشتاء رسميًا، ويعقبها نوة عيد الميلاد.

يشار إلى أن الإسكندرية تتعرض لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.

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