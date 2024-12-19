قبيل نوة الفيضة الصغرى.. ما موقف الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية؟

الإسكندرية – محمد عامر:

انتظمت حركة السفن وتداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، اليوم الخميس، وذلك لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

ومن المقرر أن تضرب نوة "الفيضة الصغرى" سواحل وأحياء الإسكندرية، اليوم، والتي يصاحبها عادة رياح شمالية غربية وشديدة الأمطار تستمر نحو 5 أيام- بحسب جدول النوات بميناء الإسكندرية.

ووجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت استمرار انخفاض الحرارة، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على الإسكندرية ومحافظات السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة خلال الطقس السيئ وسقوط الأمطار وخاصة مع احتمالية تشكل السيول خاصة على بعض مناطق محافظة مرسى مطروح.