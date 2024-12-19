صقيع يسبق الفيضة الصغرى.. طقس غائم مائل للبرودة على الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد الإسكندرية، اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ يسود طقسًا غائمًا مائل للبرودة على كافة الأنحاء وصقيع منذ ساعات الصباح الأولى، وسط توقعات بهطول الأمطار.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 12 درجة مئوية للصغرى و18 للعظمى، وسرعة الرياح 3 كيلو مترات في الساعة، بينما تسجل نسبة الرطوبة 61%.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض الحرارة، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على الإسكندرية ومحافظات السواحل الشمالية.

وحذرت الأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة خلال سقوط الأمطار وخاصة مع احتمالية تشكل السيول خاصة على بعض مناطق محافظة مرسى مطروح.