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محافظ جنوب سيناء يوافق على 5 قرارات تصالح في أبو زنيمة

03:20 م الخميس 19 ديسمبر 2024

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

صدق الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على 5 قرارات تصالح نهائي بشأن مخالفات البناء وفقا للنموذج الموحد المؤمن " نموذج 8 " لمواطني مدينة أبوزنيمة، وذلك عقب استكمال الإجراءات القانونية، واستيفاء كافة الضوابط والشروط.

ووجه محافظ جنوب سينا، بضرورة تسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الأداء ورفع نسب الإنجاز في هذا الملف الهام، والانتهاء من تسليم المزيد لنماذج التصالح النهائية لتقنين أوضاع البناء وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2022.

كما حث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ، مشدداً على تقديم التسهيلات اللازمة لهم لتقنين أوضاعهم ضمن ملف التصالح، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتيسير الإجراءات للمواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.
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جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك مخالفات البناء
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