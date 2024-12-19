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الرئيس الفلسطيني خلال قمة الـ8: نسعى لإتاحة فرص أمام الشباب برغم الاحتلال

01:32 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

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القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن: إن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجازر يومية وإبادة جماعية في غزة ويجب تنفيذ القرارات الدولية بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي اليوم الخميس، "نواجه تحديات كبيرة جراء عدوان الاحتلال على أرضنا ومقدساتنا".

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن سعيه لإتاحة الفرص أمام الشباب برغم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي.

وأكد أبو مازن، أهمية استمرار مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" وتقديم الدعم المالي لها، في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستيطانية.

محمود عباس أبو مازن غزة الرئيس الفلسطيني منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
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