مزارعو قنا والأقصر يطلقون حملة لمكافحة الحشائش في حقول القمح -صور

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أطلق مزارعو قنا والأقصر مبادرة طموحة لمكافحة الحشائش العريضة في حقول القمح، بهدف زيادة الإنتاجية إلى 30 أردب للفدان.

يأتي هذا في إطار مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الذي يهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية وتزويد المزارعين بأحدث التقنيات.

وشملت هذه المبادرة قرى العديسات التابعة لمركز الطود بالأقصر، وقرى جراجوس و حجازة التابعة لمركز قوص، وبئر عنبر التابعة لمركز قفط، جنوب قنا.

وأكد أحمد محمد حسن، مزارع، أن المشروع دعمنا بالكثير من الإرشادات والإجراءات ومنها المبيدات التى تستخدم فى رش الحشائش والقضاء عليها، موضحا أن من أهم الإجراءات التى تم الاستفادة منها رش المحصول بالمبيدات باستخدام ماكينة مخصصة للرش، وأثناء الرش يرتدى المزارع بدلة خاصة لحمايته من رزار المبيدات، والكمامة والنظارة، وكذلك ارتداء غطاء للرأس وكذلك بالقدمين.

وأوضح أنهم يبدأون مكافحة الحشائش من 18 إلى 23 يوم للحشائش العريضة، كما أن رش الحشائش الرفيعة تبدأ من 15 إلى 20 يوم من وضع البذور فى الأرض، مؤكدا على أن المزارعين حريصون على اتباع الإرشادات الزراعية طوال مدة الزراعة، وكذلك تطبيق الممارسات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاجية إلى 30 أردب، بما ينعكس بشكل إيجابي على دخل المزارعين ويدعم الاقتصاد المحلي.

وذكر الدكتور عصام عبد الهادى،اخصائى محاصيل حقلية، أن الفترة الحالية تشهد مجهودات كبيرة في مجال تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية، ومنها محصول القمح ضمن مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتا إلى إرشاد المزارعين عن مواعيد مكافحة الحشائش سواء الحشائش العريضة أو الرفيعة لحماية محصول القمح ، والوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.

وأضاف أن مقاومة الحشائش التى تظهر فى الأرض الزراعية المنزرعة بمحصول القمح تحتاج إلى تغيير المبيدات كل موسمين، حتى تتمكن المواد الفعالة من مكافحة الحشائش والقضاء عليها.

وأضاف أن الحشائش تضعف من إنتاج المحصول مع استمرار استخدام نوع واحد من المبيدات، مؤكدًا أن مخاطر الحشائش تتلخص في مشاركة المحصول فى الغذاء والماء والهواء كما أنها تضر بعناصر ومكونات التربة .

وشدد على أن الاستخدام الجيد للمبيدات يقضي على الحشائش، كما أنها تساهم في زيادة ورفع إنتاجية فدان القمح إلى 30 أردب للفدان.