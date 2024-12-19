استئناف حركة القطارات فى المنوفية بعد خروج عربة عن القضبان

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المنوفية- أحمد الباهي:

استؤنفت حركة القطارات على خط القاهرة-الإسكندرية بعد أن نجحت هيئة السكة الحديد في إزالة آثار حادث خروج عربة قطار عن القضبان أمام الخضراوية بقرية عرب الرمل، التابعة لمركز قويسنا محافظة المنوفية.

وكانت قد تمكنت من سحب العربة المتضررة إلى محطة بنها.

يذكر أن حركة القطارت بين القاهرة والإسكندرية توقفت منذ فجر اليوم الخميس، إثر خروج عربة قطار عن القضبان دون وقوع إصابات.