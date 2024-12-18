لغز داخل دوار عائلة.. هياكل بشرية مجهولة تُثير الرعب في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا مجهوداتها، لكشف غموض واقعة العثور على هياكل بشرية ملقاة بمدينة الوقف، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من أحد المواطنين بالعثور على هياكل بشرية ملقاة في دوار إحدى عائلات مركز الوقف، وسط حالة من الجدل بين أهالي مركز الوقف.

وتبين بعد الفحص العثور على هياكل بشرية لجثتين دون وجود أي قبور منبوشة وملقاة داخل دوار إحدى العائلات بمدينة الوقف، تم التحفظ على الهياكل البشرية وفتح تحقيقات عاجل لكشف ملابسات الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.