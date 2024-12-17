تشييع جنازة ربة منزل قتلها زوجها بالقليوبية (صور)

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيع أهالي قرية مرصفا بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، جنازة "حنان هاني" التي لقيت مصرعها على يد زوجها بقرية الدير بمركز طوخ، حيث دُفنت في مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن والأسى، داعين الله لها بالرحمة ولذويها بالصبر والسلوان.

وكشف والد الضحية أن المتهم كان دائم الاعتداء عليها بالضرب، ما تسبب لها في كسر بالأسنان وكدمات بالعين، مؤكدًا أنها كانت تعود إلى منزل الزوجية بعد اعتذاره المتكرر، لكنه استمر في الاعتداء عليها.

وأضاف والد المجني عليها أن زوجها منعها من زيارته هو وأطفالها منذ أكثر من عام ونصف، ولم يرها إلا جثة هامدة داخل ثلاجة الموتى بعد أن تعرضت للتعذيب. وأوضح أن المتهم كان دائم احتجازها مع ابنتيها الصغيرتين في المنزل، ما أدى إلى إصابتهما بحالة من الاكتئاب.

كانت الواقعة قد بدأت بتلقي اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، حول بلاغ تلقاه المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بقيام زوج بالتخلص من زوجته بعد تعذيبها.

وتوصلت التحريات التي قادها المقدم مصطفى كامل ومعاونوه، النقيب طه سعيد، النقيب أحمد نصر، والنقيب كمال إبراهيم محرم، إلى أن الزوج قام بتعذيب زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم حاول نقلها إلى المستشفى لكنها كانت قد فارقت الحياة. كما أظهرت التحريات أن الزوجين كانا يتعاطيان المواد المخدرة، ودائمين الشجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء إجراءات الصفة التشريحية، كما قررت النيابة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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