أغرق المنازل وفناء مدرسة.. إصلاح كسر مفاجئ في خط طرد رئيسي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ في خط طرد الصرف الصحي 800 GRB القادم من محطة رفع صرف صحي جمريس إلى محطة صرف المساعدة (1) بقرية العتامنة، مركز منفلوط.

وتلقى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بحدوث كسر مفاجئ في خط طرد الصرف الصحي، مما أدى إلى تجمع المياه في بعض المنازل المنخفضة وفناء مدرسة العتامنة الابتدائية بنات.

وانتقل المحافظ فورًا إلى موقع الكسر لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا، حيث تم الدفع بـ 15 سيارة لشفط المياه من المنازل وفناء المدرسة. قام فريق متخصص من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة باستخدام معدات الشركة دون التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين أو انقطاع المياه، بحضور طوارئ الغاز الطبيعي والكهرباء.

وجه المحافظ باستدعاء المسئولين من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتشكيل لجنة لحل جذري لمشكلة الكسر، وتنفيذ معاينة فورية ورفع مساحي، وإنشاء خط بديل خارج الحيز العمراني للقرية.

التقى المحافظ بأهالي القرية بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، والنائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس بهاء أبو النجا، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة منفلوط. طمأن المحافظ الأهالي بأن العمل جارٍ على رفع المساحي وتوفير الاعتمادات لتنفيذ خط بديل بطول 1.5 كم يصل إلى محطة صرف صحي المساعدة (1) بالصحراوي الغربي، كما وجه بنقل محول الكهرباء المجاور للمدرسة لمكان آخر حفاظًا على سلامة التلاميذ، ورفع كفاءة الإنارة بالمنطقة، وإنشاء مدرسة تجريبية بجوار محطة المحولات الجديدة.

أقرأ أيضًا:

كسر في خط الصرف الصحي يغرق فناء مدرسة العتامنة بمنفلوط

مياه أسيوط: كسر في خط طرد الصرف الصحي بقرية العتامنة