مياه أسيوط: كسر في خط طرد الصرف الصحي بقرية العتامنة

أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، اليوم الاثنين، عن حدوث كسر في خط طرد الصرف الصحي 800 GRB القادم من محطة جمريس إلى محطة الصرف الصحي المساعدة (1) بشارع المدرسة بجوار الموقف في قرية العتامنة، مركز منفلوط.

وأكدت الشركة، أنها تعمل بكافة الإمكانيات المتاحة لإصلاح الخط المكسور في أسرع وقت ممكن، دون التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما طمأنت الشركة عملاءها بأن جميع قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم وتسهيل تقديم الشكاوى والاستفسارات، ويمكن التواصل مع الشركة عبر الأرقام التالية: 125 (من أي شبكة أو أرضي)، 01280733990، 01206179891 (واتساب)، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني http://ascww.org/public/ وتطبيقات الهواتف الذكية. فريق خدمة العملاء مستعد للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى.