كسر في خط الصرف الصحي يغرق فناء مدرسة العتامنة بمنفلوط - فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

غرق فناء مدرسة قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط محافظة أسيوط، في مياه الصرف الصحي، اليوم الاثنين، نتيجة كسر في خط طرد الصرف الصحي 800 GRB القادم من محطة جمريس إلى محطة الصرف الصحي المساعدة (1) بشارع المدرسة. تسبب الكسر في انبعاث رائحة كريهة من المدرسة.

انتقلت الإدارات المعنية بمركز منفلوط، برفقة مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى المدرسة لإصلاح خط الطرد المتضرر؛ وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أنه يجرى حاليًا إصلاح الماسورة ومتابعة أعمال شفط المياه المتجمعة باستخدام سيارات الشفط، مع استمرار العمل حتى الانتهاء من إزالة المياه بالكامل.

وطمأنت الشركة المواطنين بأنها تعمل بكافة الإمكانيات المتاحة لإصلاح الخط المكسور في أسرع وقت ممكن، دون التأثير على الخدمة المقدمة، كما أكدت أن جميع قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل تقديم الشكاوى والاستفسارات. يمكن التواصل مع الشركة عبر الأرقام التالية: 125 (من أي شبكة أو أرضي)، 01280733990، 01206179891 (واتساب)، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني http://ascww.org/public/ وتطبيقات الهواتف الذكية. فريق خدمة العملاء مستعد للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى.