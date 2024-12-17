انقلاب أتوبيس في ترعة بسوهاج وإصابة عدد من الموظفين- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنقذت العناية الإلهية، اليوم الثلاثاء، عددًا من موظفي مصنع سكر جرجا، بعد انقلاب الأتوبيس الذي يستقلونة في الترعة المجاورة للطريق بناحية بني عيش، جنوبي محافظة سوهاج.

البداية كانت بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بانقلاب أتوبيس خاص بمصنع سكر جرجا في الترعة المجاورة لطريق "جرجا/ بندار" أمام نجع بني عيش.

على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية، انقلاب الأتوبيس المشار إليه في الترعة المجاورة للطريق أثناء نقله عددًا من موظفي المصنع لمكان العمل، إذ نتج عنه إصابة بعض مستقلي الأتوبيس بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام، واستخراج الأتوبيس بونش تابع لمصنع سكر جرجا، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.