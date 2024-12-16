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بالأسماء.. الفائزون بقرعة حج الجمعيات الأهلية في الوادي الجديد

02:51 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، خالص التهنئة لحجاج بيت الله الحرام من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 1446 - 2025 ، والتي أُعلن عنها، في المؤتمر الذي عقدته وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن القرعة أسفرت عن اختيار 225 حاجا على مستوى المحافظة 68 فائز احتياطيًا، داعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودةً سالمة لأرض الوطن.

وأعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، محمد منير العديسي، أن الوزارة أتاحت رابط نتيجة قرعة الحج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الوادي الجديد، حيث يتمكن الآن الحجاج المتقدمين من معرفة نتيجة قرعة الحج إلكترونياً عبر بوابة الحج المصرية لتجهيز أوراقهم اللازمة ومصروفات الحج عقب تحديدها فضلاً عن متابعة خطوات الاستعداد لحج 2025 ما بين الفحص الطبي وإنهاء إجراءات السفر واختيار البرنامج المناسب لكل حاج.

قرعة حج الجمعيات الأهلية الوادي الجديد الفائزون بقرعة حج الجمعيات
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