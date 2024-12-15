محافظ أسيوط: إنجاز 60% من مشروع قناطر ديروط الجديدة لتحسين الري في 5 محافظات

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن إنجاز 60% من مشروع قناطر ديروط الجديدة، الذي يتم تنفيذه بتكلفة تتجاوز مليار و200 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية والري، التي تحظى باهتمام كبير من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات، مما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء هذا الإعلان خلال لقاء المحافظ مع عدد من المسؤولين، وجرى مناقشة ما تم إنجازه من مراحل المشروع والمعوقات التي تم التغلب عليها، وبحث إنشاء محور مروري جديد يتضمن كوبري حمولة 60 طن أعلى قناطر ديروط الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في أبريل 2026.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل للمشروع وتذليل العقبات لإنجازه وفقاً للخطة الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين عملية الري في خمس محافظات بالصعيد وتوفير منظومة متطورة للتحكم في توزيع المياه، كما وجه بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لإنشاء كوبري علوي يربط مع طريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

يذكر أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يعد من أكبر المشروعات المائية في مصر، بتكلفة إجمالية تبلغ 5.854 مليار ين ياباني، ويجري تنفيذه على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط. تم إنشاء القناطر القديمة في عهد الخديوي إسماعيل عام 1872، وتعد من أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم وأقدم منشأ مائي في مصر مازال يعمل حتى الآن.