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طلب منه أموال فرفض.. مزارع يقتل والده المسن خنقًا في القليوبية

06:43 م السبت 14 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية السفاينة التابعة لمركز شرطة طوخ محافظة القليوبية، واقعة مأساوية راح ضحيتها رجل عجوز على يد نجله خنقًا، إثر مشادة كلامية بينهما.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام شخص بالتخلص من والده خنقًا.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بحدوث مشادة كلامية بين مزارع يدعى "سيد فهمى" يبلغ من العمر 50 عامًا، وبين والده "فهمى.ا.ف.ا" كان يعمل خفيرا نظاميا وحاليًا بالمعاش ويبلغ من العمر 70 عامًا، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي خلال تواجدهما بالأرض الزراعية، حيث خنق المتهم والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه، إثر مطالبة المتهم بأخذ أموال من المجني عليه لمروره بضائقة مالية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها.

وعقب تقنين الإجراءات ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية النيابة العامة مشاجرة مستشفى بنها جريمة قتل
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