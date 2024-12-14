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اختفت فجأة يوم الخميس.. العثور على جثة طفلة مدفونة أعلى منزل بقنا

06:41 م السبت 14 ديسمبر 2024

العثور على جثة طفلة

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم السبت، على جثة الطفلة المتغيبة منذ صباح الخميس الماضي، مدفونة في الرمال أعلى سطح منزل بإحدى قرى مركز دشنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتحرير محضر من عامل لتغيب ابنة شقيقه الصغيرة، حيث خرجت ولم تعد للمنزل داخل قرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا.

وبعد الفحص وتكثيف التحريات عثرت الأجهزة الأمنية على الصغيرة "ر.م"، وتبلغ من العمر 5 أعوام، جثة هامدة مدفونة داخل الرمال أعلى سطح منزل في قرية الغرابوة.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام، تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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