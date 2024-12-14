"غرقتهم في البانيو".. أول ظهور للمتهمة بقتل ابنتيها ومحاولة قتل ابنها بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

جالسة على الأرض داخل قفص حديدي بقاعة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، مرتدية الجلباب الأبيض ووجهها شارد، ظهرت ربة منزل متهمة بقتل ابنتيها غرقًا في بانيو منزلها ومحاولة قتل ابنها الثالث في قرية المطمر بمركز ساحل سليم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين رئيس المحكمة، و عضوية المستشارين روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة و مصطفى محمد رشاد نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عليان جامع و أحمد سعد.

تعود وقائع القضية رقم 4100 لسنة 2024 جنايات ساحل سليم إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا يفيد بقيام "آية . أ . ع" 34 عامًا بقتل ابنتيها "إسراء . د . ع" 6 أعوام و"دعاء . د . ع" 3 أعوام عن طريق كتم أنفاسهما وغمرهما في مياه البانيو، ومحاولة قتل ابنها الثالث "حمزة . د . ع" 7 أعوام.

أظهرت تحريات معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى أن المتهمة متزوجة منذ عام 2017 وأنجبت الأطفال الثلاثة. وقد قامت بإنهاء العديد من القروض دون علم زوجها، وعندما عجزت عن سدادها أخبرت زوجها الذي قام والدها بسداد الأقساط. وبعد فترة، أقدمت على قتل ابنتيها ومحاولة قتل ابنها خوفًا من معايرة الأهالي لأطفالها بسبب القروض.

وخلال الجلسة، طلب دفاع المتهمة توقيع الكشف الطبي عليها بمستشفى الصحة النفسية لتقييم حالتها العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وكان المستشار تامر محمود محمد، المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية ، قد أحال ربة منزل إلى محكمة الجنايات لقيامها بقتل طفلتيها وشروعها في قتل آخر عمدا مع سبق الإصرار وقامة بحملهما أثناء نومهما ووضعهما في بانيو بمنزلهم وألقت عليهما الماء وقامت بالضغط عليهما حتى فارقا الحياة .