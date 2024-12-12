وفاة محامٍ شاب فى المنيا بشكل مفاجئ داخل المحكمة -صور

المنيا-جمال محمد:

سادت حالة من الحزن بين محاميي محافظة المنيا، بعد وفاة زميلهم، اليوم الخميس، بشكل مفاجئ داخل مجمع محاكم المنيا، إثر إصابته بسكتة قلبية.

اتشحت صفحات المحامين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بنعي المحامي الشاب "أحمد حسونة"، والذي توفي في طرقات المحكمة، تاركاً وراءه رصيد كبير من الحب والمودة بين زملائه.

كما نعى علاء حسن نقيب محامين المنيا، الفقيد عبر صفحته الرسمية قائلا: "وداعاً لفقيد الشباب الصديق المحترم/ أحمد حسونه، شهيد المحاماة لوفاته أثناء أداء واجبه المهني لرسالة المحاماة السامية ، خالص تعازينا القلبية لأسرة الفقيد الراحل وخالص التعازي والمواساة للسادة محامين المنيا المحترمين".

وكان المحامي الشاب أحمد حسونة، سقط مغشياً عليه داخل محكمة المنيا، وعقب نقله إلى مستشفى الصدر، تبين وفاته إثر إصابته بسكتة قلبية، وجرى نقله إلى منزله تمهيداً لتأدية صلاة الجنازة ودفنه بمقابر الأسرة.