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تصل إلى حد الضباب.. محافظة الإسكندرية تحذر من كثافة الشبورة المائية

10:48 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    الشبورة المائية
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    شبورة مائية كثيفة
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    الشبورة المائية
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    الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس شبورة مائية وأجواء حارة بهذه المناطق
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    الشبورة المائية
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    الشبورة المائية
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    شبورة مائية
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    شبورة مائية في الإسكندرية (4)
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الإسكندرية - محمد عامر:

حذرت محافظة الإسكندرية من استمرار كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك غدًا الخميس في الفترة من الساعة 3 إلى 9 صباحًا.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

محافظة الإسكندرية الشبورة المائية القيادة
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