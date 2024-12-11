تصل إلى حد الضباب.. محافظة الإسكندرية تحذر من كثافة الشبورة المائية
10:48 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
الإسكندرية - محمد عامر:
حذرت محافظة الإسكندرية من استمرار كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك غدًا الخميس في الفترة من الساعة 3 إلى 9 صباحًا.
وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.
فيديو قد يعجبك: