بدء العمل بنظام المراقبة الإلكترونية في امتحانات جامعة جنوب الوادي

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بدء العمل بنظام إدارة المراقبات والملاحظات إلكترونيا، وذلك خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة.

أكد رئيس الجامعة أن نظام إدارة الامتحانات إلكترونيا يتضمن إدارة لجان الامتحانات والمراقبات والملاحظات بطريقة آلية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات التحول الرقمي بالجامعة لتحسين الجودة وتوفير الحلول الرقمية المبتكرة و تحقيــق أفضــل تجربــة رقميـة إبداعية متكاملة.

وتابع رئيس الجامعة نظام إدارة المراقبات والملاحظات إلكترونياً يمكن من تحسين تجربة التعامل مع عمليات توزيع الملاحظات داخل لجان الامتحانات من خلال تطبيق إلكتروني يضم قاعدة بيانات منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وثمن رئيس الجامعة دور كلية الحاسبات والمعلومات الحيوي في تنفيذ هذا التطبيق برئاسة الدكتور عماد على عميد الكلية معتبراً أي نجاح لأي قطاع تعليمي يكمن فيما وصل إليه تقنياً، وأضاف: "هذا ما تسعى إليه جامعة جنوب الوادى في ظل التطوير المستمر للمنهج التعليمي والإداري الإلكتروني داخل الجامعة".