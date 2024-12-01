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كانا في حالة تفحم.. التعرف على اثنين من ضحايا حادث أسوان

06:33 م الأحد 01 ديسمبر 2024

السيارتين المتفحمتين

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أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت مديرية الصحة في أسوان من تحديد هوية 2 من المتوفين في حادث التصادم، الذي شهده الطريق الزراعي "أسوان - القاهرة"، أمام قرية العطواني، لتبقى جثة أخيرة جاري التعرف عليها.

الحادث الذي وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، أدى إلى اشتعال السيارتين، ما أسفر عن 3 حالات وفاة، أمكن الاستدلال على اثنين منها: محمد عبد القادر 30 سنة، وخالد يوسف 27 سنة. كما تم التعرف على الشخص المصاب هو وائل محمد 34 سنة.

كان مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، حيث اشتعلت النيران بالسيارتين، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص رابع.

وأكد مصدر بإسعاف أسوان أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث التي كانت متفحمة، وتم نقل المصاب الى مستشفى النيل التخصصي بإدفو.

اشتعال النار في سيارتين

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