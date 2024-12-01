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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بأسوان

02:53 م الأحد 01 ديسمبر 2024

اشتعال النار في سيارتين

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أسوان – إيهاب عمران:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب رابع، فى حادث تصادم، اليوم الأحد، على الطريق الزراعى أسوان القاهرة أمام قرية العطواني.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة ادفو، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة ربع نقل، تسبب فى اشتعال النيران فى السيارتين وتفحم 3 أشخاص وإصابة رابع.

ودفعت هيئة الإسعاف ب 4 سيارات إلى موقع الحادث، لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى النيل التخصصي بإدفو.

السيارتين المتفحمتين

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