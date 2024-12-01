بعد 3 أيام من البحث.. انتشال جثة الطفلة "سجدة" من رشاح طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بعد 3 أيام من البحث المتواصل، من انتشال جثة الطفلة "سجدة" التي لقيت مصرعها غرقا إثر تصادم سيارتين سوزوكى وسقوطهم في رشاح بدائرة مركز شرطة طوخ.

وذكر أحد أهالي الطفلة المفقودة، أن والدها كان قادمًا من القاهرة برفقة أسرته لقضاء الإجازة الأسبوعية في قريتهم ميت كنانة، وأثناء سير السيارة التي تقلهم على طريق مزلقان "زكي- نامول" على الرشاح، اصطدمت بهم سيارة من الخلف مما أدى إلى انقلاب السيارة في الرشاح.

وأضاف أن والد الطفلة بادر بسرعة لإنقاذ وإخراج جميع من في السيارة، حيث كان برفقته زوجته ونجليه وطفلته الصغرى "سجدة"، وفوجئ بعد خروج الجميع بأن "سجدة" لا تزال في المياه، وظل يبحث عنها حتى اليوم دون جدوى، مشيرًا إلى أن حالة المصابين الـ 9 مستقرة، وهم يتلقون العلاج حاليًا بمستشفى قها التخصصي تحت إشراف طبي.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث و4 سيارات إسعاف وقوات الحماية المدنية وتم انتشال 9 أشخاص بهم إصابات طفيفة.

ودلت التحريات ان سبب سقوط السيارتين بالرشاح اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بسيارة أخرى مما أدى إلى سقوطهم بالمياه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

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