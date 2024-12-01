افتتاح فرع السوق الحرة بميناء نويبع بعد تطويره -صور

تنظيف 5 شواطئ من البلاستيك في الإسكندرية.. والمصايف تكرم 13 غواصًا

جنوب سيناء – رضا السيد :

افتتح اللواء نادر علام رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، ورئيس شركة مصر للأسواق الحرة، فرع السوق الحرة بصالة الوصول بميناء نويبع بعد تطويره، وذلك بحضور عددًا من القيادات الأمنية بالمدينة.

وأشاد رئيس المدينة، بوجود الفرع لخدمة المسافرين، لما تتميز به شركة مصر للأسواق الحرة بجودة المعروض، وتوفير احتياجات المسافرين.

وأقيم السوق على مساحة 124 متر مربع، ويوجد به باب خروج في الجهة الشرقية، وباب خاص بدخول البضائع في الجهة الشمالية، و الحد الشمالي بطول 8 أمتار، والحد الجنوبي بطول 10.5 متر، و الحد الشرقي بطول 13.5 متر، و الحد الغربي بطول 13.5 متر.

وكانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت في العدد 151 تابع "ب"، بتاريخ 15 يوليو سنة 2024، قرار وزارة المالية رقم 267 لسنة 2024، بشأن تعديل نطاق الدائرة الجمركية لمعرض السوق الحرة بميناء نويبع.