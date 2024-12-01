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بالصور.. معاينة تفصيلية لتحديد المباني الآيلة للسقوط في أبو زنيمة

10:51 ص الأحد 01 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
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    معاينة السور
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    معاينة سور المدرسة
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    اللجنة تعاين المنشآت
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    أعمال المعاينة
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جنوب سيناء – رضا السيد:

قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لجامعة السويس، بمعاينة منشآت الحي الأول بمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع الإدارة الهندسية بالمدينة، لتحديد المباني التي تشكل خطر على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور، خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف اللواء عماد فكري، رئيس المدينة.

وأسفرت المعاينة عن تحديد بعض المنشآت الآيلة للسقوط، ومنها سور مدرسة فؤاد عزيز غالي، ومنزلين آخرين، وجار إعداد تقرير للعرض على المحافظ لاتخاذ اللازم حفاظًا على سلامة المواطنين.

جدير بالذكر، أن الحي الأول بمدينة أبوزنيمة يعد من المناطق العشوائية التي يجب تطويرها، وإنشاء إسكان حضاري يليق بالمواطنين، وكانت قد خصصت هيئة تطوير الصندوق الحضاري 131 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية به، بواقع 31 مليون جنيه لمرافق "المياه، الكهرباء، الصرف الصحي"، و 100 مليون جنيه لإعادة تخطيط الطرق، بعد قيام رئيس الهيئة بتفقد الحي للوقوف على الوضع الراهن به.

ووجهت محافظة جنوب سيناء بوضع خطة لتطوير المساكن بالحي من خلال إقامة نحو 15 عمارة، على أن تكون هذه العمارات تتضمن كافة المرافق، وذات مظهر حضاري يليق بالمواطنين.

جنوب سيناء أبو زنيمة المناطق العشوائية
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