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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بقنا

05:52 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

أرشيفية

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قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بيجو وتروسيكل على طريق "مصر - أسوان" الزراعي بالقرب من قرية الرواتب بمركز أبوتشت محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات بالواقعة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة: عدلي حامد علي، 54 عامًا، ومحمود عدلي حامد 14 عامًا، واعتماد حامد علي، 63 عامًا، وقمر محمد حماية 35 عامًا، وجميعهم من قرية بخانس مركز أبوتشت.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

حادث سير حادث تصادم مستشفى أبو تشت أمن قنا
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