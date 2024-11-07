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بعد منظر القمامة.. محافظ السويس يناشد المواطنين بالحفاظ على ممشى بورتوفيق

07:20 م الخميس 07 نوفمبر 2024
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    الاهالي يستمتعون بالأجوااء على ممشي بورتوفيق
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    القمامة تغطي المساحات الخضراء المواجهة للقناة
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    جانب من الحضور في اللقاء بالتنفيذيين
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    المواطنين يتوافدون على ممشي بورتوفيق
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السويس - حسام الدين أحمد:

ناشد اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، المواطنين بضرورة الحفاظ على ممشى بورتوفيق المطل على المدخل الجنوبي لقناة السويس، بعد افتتاحه أمام الجمهور قبل أسبوعين بحضور رئيس الوزراء والمحافظين السابقين.

وقال محافظ السويس إن من الأهمية الحفاظ على قيمة هذا المكان الذي يُعتبر أهم متنفس في السويس، ويرتبط معه أهل المدينة بذكريات، فضلاً عن قيمة المكان تاريخيًا وحضاريًا وكونه يمثل المدخل الجنوبي وبوابة السفن القادمة ضمن قوافل الجنوب لعبور قناة السويس.

وكان المواطنون قد تداولوا صورًا تم التقاطها للممشى ليلة السبت الماضي، بعد يوم العطلة ومغادرة المواطنين، وظهر الممشى بصورة غير لائقة حيث انتشرت القمامة في كل مكان، رغم مرور أسبوع فقط على الافتتاح حينها.

وأكد على ضرورة الحفاظ على المكان التاريخي والحضاري، مطالبًا الجميع من القيادات التنفيذية المعنية بالمتابعة الدورية للمكان، وعمل توعية بأهمية هذه المنطقة والتأكيد على نظافتها. جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي لمحافظ السويس والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات بحضور كل من الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقال اللواء الشاذلي إن منطقة ممشى بورتوفيق المطلة على المدخل الجنوبي للقناة تمثل نافذة السفن التي تعبر القناة ويشاهدون المكان، ولا يصح أن يظهر أهل المدينة الباسلة بصورة غير لائقة.

الحفاظ على ممشى بورتوفيق محافظ السويس اللواء طارق الشاذلي أهم متنفس في السويس ظهور الممشى بصورة غير لائقة
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