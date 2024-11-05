لمنع تكرار الحوادث.. تركيب مطبات صناعية بكورنيش النيل بمدينة أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

فى استجابة سريعة من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مع مناشدة المترددين على طريق كورنيش النيل لتوفير عدد من المطبات الصناعية أو إشارة مرورية، خاصة أمام مدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة لمنع الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة أرواح المواطنين، كلف المسئولين بتركيب مطبات صناعية بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وقال المهندس أحمد الملوانى مدير مديرية الطرق بأسوان، إنه جرى على الفور التعامل مع مناشدة المواطنين، حيث تم تنفيذ عدد من المطبات مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة بطريق كورنيش النيل القديم، عقب انتهاء أعمال الرصف للحارة الغربية للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين من أى أضرار.