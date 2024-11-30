اليوم.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، بدءًا من الواحدة ظهر السبت، وذلك بسبب أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن قرية أبو صير قبلي وبحري من الكيلو 30 حتى الكيلو 62 بطريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي لمدة نحو 6 ساعات.

وأضاف البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 700 مم بالكيلو 34 بطريق الإسكندرية الساحلي، لتعارضه مع تطوير محور أبو ذكري.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.