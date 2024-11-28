مودة نصر تفوز برئاسة اتحاد طلاب جامعة السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

اختتمت جامعة السويس انتخابات الاتحادات الطلابية، بحضور ورعاية الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، حيث أسفرت النتائج عن فوز الطالبة مودة نصر محمود، من كلية التربية، بمنصب رئيس اتحاد الطلاب، بينما فاز الطالب يوسف صلاح بشير، من كلية الآداب، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

جرت الانتخابات بإشراف الدكتور عزالدين حسيني جاد، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح يحيى، عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد الدسوقي، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وطلابها.

وألقى رئيس الجامعة كلمة خلال الحفل، رحب فيها بالحضور، مشيدًا بالإيجابية التي ظهرت طوال مراحل الانتخابات المختلفة في الكليات واللجان النوعية.

وأكد حنيجل على أهمية مشاركة الطلاب في اختيار من يمثلهم في الاتحاد، مؤكدًا أن هذه التجربة الديمقراطية تفرز عناصر قادرة على خدمة الطلاب والعمل العام.

وشدد رئيس الجامعة على أن الانتخابات تمت في جو من الحيادية والشفافية، حيث كانت إدارة الجامعة حريصة على أن تكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان حرية الاختيار.

وأكد أن الإيجابية والمشاركة كانت الأكثر أهمية في هذه التجربة، داعيًا جميع المشاركين إلى اعتبار أنفسهم فائزين بما قدموه من حماس ومشاركة في هذه الانتخابات الديمقراطية.