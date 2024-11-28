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محافظ السويس يوجه القيادات التنفيذية بتطوير حلول مبتكرة للمشكلات (صور)

07:28 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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    رؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية
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    محافظ السويس والسكرتير العام والسكرتير المساعد خلال الاجتماع الاسبوعي
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السويس - حسام الدين أحمد:

طالب اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، من رؤساء الأحياء ومديري الإدارات والقيادات التنفيذية العمل بأفكار غير تقليدية لحل المشكلات وتعزيز الابتكار والإبداع الوظيفي، والتفكير خارج الصندوق لتجاوز أي معوقات قد تطرأ في سير العمل.

وجاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات العامة وسير العمل داخل المصالح الحكومية.

وأكد المحافظ على أهمية إعداد تقارير مفصلة تتضمن البيانات التي تم جمعها وتحليلها بشكل فعال، بما يسهم في اتخاذ قرارات إيجابية تعود بالنفع على المواطنين. كما شدد على ضرورة احترام قوانين العمل بما يعزز من منظومة الأداء الحكومي.

كما كلف المحافظ اللواء عبد العظيم محمد، مدير عام لجنة الإشراف على المواقف، بزيادة عدد سيارات الميكروباص على خط مواصلات قرية عامر في حي الجناين لتلبية احتياجات السكان وتسهيل تنقلاتهم.

وطالب رؤساء الأحياء بتشكيل لجان مرور للمتابعة المستمرة في جميع أنحاء الأحياء، للحد من أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، مع التأكيد على الإزالة الفورية لجميع حالات التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأصدر الشاذلي توجيهًا بضرورة حصر جميع المتحصلات والمتأخرات من الإيجارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد، مع فحص المشروعات والأنشطة التابعة للمحافظة وإيقاف أي مشروعات لا تحقق أرباحًا أو خدمات مجتمعية.

اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس تطوير حلول مبتكرة للمشكلات ضرورة احترام قوانين العمل خط مواصلات قرية عامر
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