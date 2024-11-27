الكتكوت بـ 2500.. تربية النعام استثمار صغير وأرباح مضمونة

الغربية - مروة شاهين:

في ظل ارتفاع أسعار اللحوم التقليدية وتزايد الطلب على منتجات غذائية صحية، يظهر مشروع تربية النعام كواحد من أكثر المشاريع الزراعية الواعدة في مصر. فبفضل لحمه اللذيذ وريشه الثمين وجلده القوي، أصبح النعام مصدرًا جديدًا للدخل بالنسبة للعديد من المزارعين.

ويروي المهندس وائل الجمال، صاحب مزرعة نعام بقرية مسجد وصيف في محافظة الغربية، قصة نجاحه في هذا المجال. فباستثمار مالي بسيط لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، تمكن الجمال من تحقيق أرباح هائلة في وقت قياسي، حيث ارتفعت قيمة كل كتكوت نعام بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة.

"النعام مفهوش خسارة، الجلد واللحم والريش بيتباع، كل ما تحتاجه 10 آلاف جنيه لشراء 4 كتاكيت، ليصبح بعد 3 شهور ثمن الكتكوت 3300 جنيه"، يكشف الجمال كيف بدأ مشروعه، ليجني منه أرباحاً هائلة دون مشقة كبيرة أو الحاجة لتفرغ كامل.

ويضيف الجمال لـ مصراوي، أن تربية النعام تعد من المشاريع الاستثمارية التي تجذب الشباب، وذلك بفضل العائد المادي المرتفع الذي يجنيه المربون من بيع اللحوم ذات الجودة العالية، والريش والجلد، بالإضافة إلى الدهون أيضاً التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات، والتي تتمتع بطلب مرتفع في السوق وتتميز بسهولة الإدارة وقلة التكاليف.

وتابع "الجمال" أن سعر كتكوت النعام عمر 15 يوما يبلغ 2500 جنيه، ويتم إعطائه للمربي وتعليمه كيفية تربيته، وما هي البيئة الواجب توفرها، لهذه الأعمار، حتى يتمكن من التعامل بالشكل الصحيح للحصول على أفضل إنتاجية، حيث يعد النعام من الطيور الغربية على المحافظة، وغير المألوفة لدى البعض، لأن الشائع عنه أنه يعيش داخل بيئة صحراوية.

وأشار إلى أهمية تجهيز أرض إسمنتية خشنة وخالية من الحصى أو الشوائب لتجنب ابتلاع الكتاكيت لها، مع توفير درجة حرارة لا تقل عن 30 درجة مئوية في البداية، تتناقص تدريجيًا مع زيادة عمر الكتكوت. وأكد ضرورة وجود غرفة مغلقة لتقديم الطعام والماء ومصدر تدفئة، لأن النعام في صغره يحتاج إلى رعاية خاصة ويجب حمايته حتى يبلغ عمر شهر ونصف، حيث يصبح قادرًا على التمييز بين الطعام والرمال.

بمجرد وصول النعام لعمر شهر ونصف، يتم نقله إلى أرض رملية واسعة خالية من الحصى، ويفضل أن تكون على شكل مستطيل لتلبية حاجة النعام للجري والنشاط. تنتهي المرحلة الأولى عند عمر 3 أشهر، حيث يتغذى النعام على علف خاص يُعرف باسم "علف البادي".

أما المرحلة الثانية، فيمكن للمربي اختيار بيع النعام في هذه المرحلة، أو مواصلة التربية للحصول على اللحم. وأوضح أن النعام يحتاج إلى أرض مناسبة، وليس سطح منزل، لضمان سهولة التعامل معه. عند بلوغ النعام عمر عام، يصل وزنه إلى ما بين 120 و150 كيلوجرامًا، ويبلغ سعر الكيلوجرام من اللحم الصافي حوالي 460 جنيهًا. كما يمكن بيع النعامة الحية (بحسب وزنها) بأسعار تبدأ من 13,000 جنيه.

واختتم الجمال بالإشارة إلى أن السلالة الأفريقية هي النوع الوحيد الذي يتم تربيته في مصر، حيث تتميز بلحومها الوفيرة وريشها الكثيف، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمربين.