محافظ كفر الشيخ: ترخيص 10 سيارات أجرة لنقل ركاب مطوبس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 10 سيارات أجرة «ميكروباص» سعة 14 راكبًا بمركز مطوبس.

وأكد محافظ كفر الشيخ في تصريحات صحفية، أن القرعة أجريت على 53 مواطنًا ممن تقدموا برغباتهم في المركز التكنولوجي بمطوبس خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الماضي، وذلك تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وأشار إلى أنه تم إجراء القرعة علنًا لضمان الشفافية والحيادية التامة في الاختيار، موضحًا أنه لم يتم استبعاد أي شخص ممن انطبقت عليهم الشروط، وتمت الإجراءات تحت إشراف اللجنة العليا وفقًا للضوابط والمعايير القانونية واللوائح المنظمة.

وأوضح أنه تم سحب أسماء الفائزين بواقع 10 فائزين أساسيين و10 احتياطيين، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، بالإضافة إلى المتقدمين الذين استوفوا الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وقال المحافظ إن قرار ترخيص السيارات يأتي ضمن خطة لدعم الخطوط ذات الكثافة العالية من الركاب بسيارات جديدة، بهدف المساهمة في حل أزمة المواصلات وزيادة أعداد سيارات الأجرة في مراكز ومدن المحافظة، لسد العجز في خطوط السير. وأضاف أنه لم يتم منح تراخيص لسيارات الأجرة في المحافظة منذ أكثر من 20 عامًا، مشددًا على حرص المحافظة في تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام في المواقف.