خسائر باقي المكنسة.. حريق يلتهم محل أدوات رياضية في الإسكندرية (صور)

سرعتها 80 كيلومترًا.. ماذا فعلت العواصف في الإسكندرية؟ | حصيلة الخسائر

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق شب مساء اليوم الأحد داخل محل لبيع الأحذية والأدوات الرياضية بميدان محطة الرمل، ما أدى إلى تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا يفيد باندلاع الحريق، حيث انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة نشوب الحريق داخل المحل، ما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل. ورجحت التحقيقات الأولية أن السبب يعود إلى ماس كهربائي نتيجة العواصف المصاحبة لنوة "باقي المكنسة".

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة وشقق العقار، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة العطارين، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

يُذكر أن نوة "باقي المكنسة" ضربت الإسكندرية منذ صباح اليوم، حيث رافقتها أمطار خفيفة ورياح شديدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، التي بلغت 19 درجة مئوية للعظمى و17 للصغرى.