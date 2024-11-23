1407 فائزين.. إعلان نتيجة قرعة الحج بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 2025، والتي أقيمت بمجمع دمنهور الثقافي بحضور القيادات الأمنية والدينية بالمحافظة، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين للحج وذويهم.

وفي كلمتها، قدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، مؤكدة أهمية الدعاء لمصرنا الغالية أن يحفظها الله وينعم عليها بالأمن والاستقرار، وتمنت من لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

من جانبه، أوضح اللواء محمود هويدي أن عدد المتقدمين لقرعة الحج هذا العام بلغ 4204 مواطنًا، فاز منهم 1407 حاج، وشملت القرعة تخصيص 1% من الحصة لكبار السن، إلى جانب قائمة احتياطية بنسبة 50% من إجمالي العدد المقرر.