بالأسماء.. ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي

أسيوط - محمود عجمي:

دفعت هيئة الإسعاف بأسيوط بـ 6 سيارات لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي ومستشفى الإيمان العام، إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل قرية عرب مطير بمركز الفتح.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي ناحية مدخل قرية عرب مطير، ووجود وفيات ومصابين.

انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن التصادم وقع بين سيارتين ربع نقل محملتين بعمال كانوا في طريق عودتهم من المزارع.

أسفر الحادث عن مصرع طفلين مجهولي الهوية وإصابة 11 آخرين، بينهم: ندى أحمد جابر (12 عامًا)، وياسين أحمد موسى (10 أعوام)، وهدير أحمد جابر (10 أعوام)، ومحمد حسن صابر (12 عامًا)، وعادل صابر محمد (9 أعوام)، وهند حمادة محروس (10 أعوام)، ومحمد بكر محمد (27 عامًا)، وزغلول صابر ثابت (55 عامًا)، وفاطمة مصطفى علي (23 عامًا)، ومحمد أحمد علي (58 عامًا)، وشخص مجهول الهوية (25 عامًا).

تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الإيمان العام و3 إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي، فيما نُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.