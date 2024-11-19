بالصور- أطفال قرية اللاعب محمد شوقي يتجمعون أمام قبره تحت المطر

الغربية - مروة شاهين:

تجمع عدد من أطفال قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، أمام قبر اللاعب محمد شوقي لوداعه وقراءة الفاتحة على روحه، وسط حالة من الحزن صاحبها سقوط أمطار عقب الانتهاء من مراسم الدفن.

"كان بيلعب معانا كورة لما بيجي البلد"، يقول أحد الأطفال وهو يبكي متأثرا برحيل اللاعب، متذكرًا مداعبته لهم ولعبه معهم أثناء زيارته للقرية، مستكملا: "كان بيتعامل معانا كويس أوي وبيحسسنا أننا بنلعب حلو وكان بيشاركنا وبيوعدنا أنه هيساعد الكويس فينا أنه يوصل لحلمه".

كان أهالي قرية لابشيط شيعوا جثمان اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، الذي توفي اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب داخل أحد مستشفيات محافظة دمياط، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

كانت القرية شهدت حالة من الحزن على فراق اللاعب لما كان يتمتع به من سمعة طيبة بين الأهالي، وانتهت أسرة اللاعب ومن استعداداتهم لاستقبال الجثمان وتلقي العزاء داخل القرية.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد شوقي تعرض إلى ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري الدرجة الثانية المصري، عندما سقط مغشيا عليه على أرض الملعب، وجرى نقله إلى المستشفى قبل أن يرحل منذ ساعات صباح الثلاثاء.

ويذكر أن محمد شوقي من مواليد 7 يونيو 1995 ويبلغ من العمر 29 عامًا ولد بمحافظة الغربية انضم لفريق كفر الشيخ في دوري الدرجة الثانية المصري قادما من سبورتنج كاسل ،كما شارك في مركز قلب الدفاع، حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: "غزل المحلة وسبورتنج كاسل ونادي دسوق".

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